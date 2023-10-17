Противник дуже інтенсивно використовує дрони та артилерію.

Російські окупаційні війська намагаються максимально покращити свої позиції і стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку, оскільки на сході України починається сезон дощів.

Про це повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, за добу окупанти 464 рази обстріляли позиції українських захисників. Своєю чергою, Сили оборони завдали ворогу чималих втрат – 196 окупантів убитими та пораненими.

"Дуже інтенсивно тривають і артилерійські дуелі на цьому напрямку. На це погана погода не сильно впливає. По позиціях ЗСУ противник застосовує не тільки артилерію, а й міномети дуже інтенсивно використовуються, різні – від "Василька" і закінчуючи 120-мм калібрами. Також триває ураження різної військової техніки противника, зокрема важкої. Противник дуже інтенсивно використовує дрони, FPV", – наголосив Євлаш.

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Крім того, росіяни не полишають спроб повернути позиції в районі Кліщіївки та Андріївки. Проте успіхів загарбники не мають.

"Наші захисники щодня звільняють території на південному фланзі поблизу Бахмута, біля різних населених пунктів, але це щодня від десятків до сотень метрів, але вони є. Повільно, але впевнено ми продовжуємо звільняти нашу землю від окупантів", – резюмував представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на передовій відбулося 56 бойових зіткнень. Окупанти атакували на шести напрямках: Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому. Лише на Купʼянському напрямку українські військові відбили 12 атак.

Українська авіація потужно вдарила по російських окупантах. Було уражено п'ять пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Зокрема, було здійсно три удари по зенітно-ракетних комплексах росіян.

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