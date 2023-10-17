Зокрема, загарбники намагалися атакувати на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

Протягом доби російські окупанти атакували на шести напрямках. На фронті відбулось 56 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 7 атак біля Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

"На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Колодязі, Білогорівка, Спірне, Веселе Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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На Авдіївському напрямку, як заявили в Генштабі, ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили тут 5 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Степового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни відбили тут 17 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

"На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Старомайорського, Рівнополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області", - мовиться у зведенні.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районі західніше Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у британській розвідці заявили, що окупаційні війська РФ почали скоординований наступ на кількох напрямках східного фронту. Там вважають, що це буде найзначніша наступальна операція Росії щонайменше з січня 2023 року.

Як йдеться у звіті, російські війська ведуть наступ на добре укріплене місто Авдіївка Донецької області. Воно ще з 2014 року перебуває на лінії фронту і є основною перешкодою для ворожих військ у спробі окупувати усю Донецьку область.

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