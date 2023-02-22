Очікується, що 24 лютого Сі Цзіньпін виголосить "мирну промову".

Високопоставлений дипломат Китаю Ван І під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим озвучив позицію Пекіна щодо війни, розв'язаної Росією проти України.

"Китайські партнери поінформували нас про свої погляди на першопричини української кризи, а також підходи до її політичного врегулювання. Про жоден окремий план не йшлося", – сказала після зустрічі прес-секретарка МЗС РФ Марія Захарова.

МЗС Китаю за підсумками зустрічі заявило, що сторони обговорили Україну.

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"Ван І наголосив, що чим складніша ситуація, тим більш нездатний він відмовитися від мирних зусиль. Він сподівається, що всі сторони подолають труднощі, продовжать створювати умови для переговорів щодо діалогу і знайдуть ефективні політичні способи розв'язання", – йдеться в заяві відомства.

"Мирний план" Китаю для України

Минулого тижня під час Мюнхенської конференції з безпеки головний дипломат Китаю Ван І заявив, що Пекін має намір 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення росіян в Україну, опублікувати документ, що пропонує рішення для припинення війни.

Чиновники на Заході, знайомі з документом, повідомляли Bloomberg, що ці пропозиції будуть в цілому співзвучні з ідеями російського диктатора Володимира Путіна. Наприклад, йтиметься про заклик припинити постачання Україні зброї, необхідної для оборони.

21 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що чув про цей план, але уточнив, що жодних офіційних документів Україна не отримувала.

Згодом Китай почав стверджувати, що йдеться про "документ з позицією" Китаю, а не будь-який мирний план.

Як відомо, протягом усього року повномасштабної війни Китай незмінно повторював, що підтримує дипломатію і мирні переговори. Уникаючи критики на адресу Росії через агресію проти України, Китай надає країні-окупанту дипломатичну підтримку. Наприклад, звинувачуючи Вашингтон у цій війні і виправдовуючи вторгнення необхідністю протистояти розширенню НАТО.

Крім цього, за інформацією США, Китай надавав РФ нелетальну військову допомогу та економічну підтримку. Протягом останніх днів все частіше звучать застереження для Пекіна щодо надання Росії зброї.

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