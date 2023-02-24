За словами радника Байдена, для завершення війни потрібно лише виведення російських військ з України.

У США прокоментували так званий "мирний план" Китаю по Україні. Зазначається, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це "війна вибору" російського президента Володимира Путіна.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає СNN.

"Ну, моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, а саме на повазі до суверенітету всіх націй", - наголосив він.

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На його думку, для закінчення війни потрібно лише одне - Росія має припинити нападати на Україну та вивести свої війська.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не нападав на Росію, США не нападали на Росію. Це була війна вибору, яку розпочав Путін", - пояснив Салліван.

Війна в Україні – мирний план Китаю

Про "мирний план" чиновники КНР вперше обмовилися на Мюнхенській безпековій конференції. За словами керівника Офісу закордонних справ Центрального комітету Ван Ї, "пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися".

Нещодавно Китай представив своє бачення миру в Україні. Опублікований документ на сайті МЗС Китаю складається з 12 пунктів:

Повага суверенітету всіх країн;

відмова від менталітету холодної війни;

припинення бойових дій;

відновлення мирних переговорів;

вирішення гуманітарної кризи;

захист цивільних осіб та військовополонених;

забезпечення безпеки атомних електростанцій;

зниження стратегічних ризиків;

сприяння експорту зерна;

припинення односторонніх санкцій;

підтримка стабільності ланцюжків виробництва і поставок;

сприяння постконфліктному відновленню.

Однак чітких рекомендацій, як, наприклад, досягти припинення вогню там немає.

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