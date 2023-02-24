МЗС Росії озвучив свою позицію про те, як слід вчинити з пропозицією Китаю.

Росія підтримує так званий "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні, який сьогодні представив Китай. З відповідною заявою виступила речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

"Поділяємо міркування Пекіна. (...) Росія відкрита до досягнення цілей СВО політико-дипломатичним шляхом", – заявила вона.

Серед цілей, які РФ згодна реалізувати невійськовими методами, Захарова згадала:

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припинення поставок "західних озброєнь і найманців" Україні,

повернення України до нейтрального позаблокового статусу,

визнання "нових територіальних реалій",

"демілітаризацію і денацифікацію" України.

Також Захарова оголосила про вимогу скасувати всі санкції і відкликати всі судові позови проти Росії.

"Впевнені, що просування цим шляхом призведе до всеосяжного, справедливого і стійкого миру", – заявила речник МЗС РФ.

Китайський "мирний план" для України

Вранці 24 лютого Пекін представив документ під назвою "позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи". У списку з 12 пунктів влада Піднебесної заявила про необхідність "поваги суверенітету всіх країн", припинення бойових дій, відновлення мирних переговорів, скасування санкцій і т.п. Жодних конкретних шляхів досягнення бажаного представлено не було.

У Білому домі, коментуючи "мирний план" Китаю, відзначити, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, якщо Путін зробить відповідний вибір.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що представлений Пекіном документ не можна вважати мирним планом.

"Мені здається, що Китай просто висловив свої думки. Це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за словами", – сказав президент.

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