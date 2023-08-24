Радник голови Офісу президента підкреслив, що на захопленій українській території "земля має горіти під ногами" військових та цивільних окупантів.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував, що означають спецоперації української розвідки на тимчасово окупованій території Криму, зокрема, сьогоднішня висадка десанту та український прапор, який майорів на півострові.

В ефірі телемарафону він зазначив, що такі новини про проведення спецоперацій, викликають "очевидні вкрай позитивні емоції" та наголосив, що Крим - це територія України, яка зараз тимчасово окупована, але "ця земля має горіти під ногами тих, хто там знаходиться і не залежно від того, це військові чи цивільні окупанти".

"Давайте не забувати, що там багато є цивільних, які також є окупантами, вони прийшли і захопили майно та будівлі громадян України. Тобто, я маю на увазі, що робить Росія завжди, коли приходить на ту чи іншу територію, яку захоплює, вона пробує замістити етнічний склад населення, яке проживало на цій території. В даному випадку Росія захоплювала за рахунок своїх переселенців, яких завозила в Крим з різних куточків своєї країни", - нагадав Подоляк.

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Радник голови Офісу президента вважає, що останні інциденти на тимчасово окупованому півострові, підтверджують, що Україна не зупиниться на шляху звільнення своїх територій та буде для цього використовувати всі можливі інструменти.

"Я додам до цього заяву Буданова про те, що у нас є достатньо спроможності атакувати будь-який куточок Криму. Також, враховуючи заяву, наприклад, міністра закордонних справ Німеччини Бербок щодо того, що Україна в рамках міжнародного права може атакувати будь-яку територію окуповану, знищувати там все, що там є російське. І це абсолютно юридично вмотивовано, бо Україна має право на захист своєї території в повному обсязі", - підкреслив Подоляк.

Спецоперації ГУР наочно демонструють російським окупантам, що кількість інцидентів на тимчасово окупованому півострові буде зростати та доводить велику спроможність українських спецслужб досягати результатів на території окупованого півострову.

"Мені здається, що ця спецоперація сухопутна, яку вже провели, вона показує, що в принципі Крим буде поступово збільшувати кількість інцидентів, які приведуть до панічних настроїв (серед окупантів - УНІАН). Це вже очевидно. До речі, ще одна подія, вкрай важлива, яка показує, що Росія абсолютно беззахисна до охорони таких цінних військових інструментів, яким є С-400 (російський комплекс "Тріумф", який було знищено в Криму - УНІАН). Це говорить про велику спроможність наших спецорганів досягати будь-яких результатів на території Криму", - акцентував Подоляк.

Він додав, що тактика прямого та опосередкованого тиску на загарбників, здатна викликати втечу окупантів з тимчасово окупованого півострова.

"Мені здається, що ця тактика, якої дотримувались і при Харківській операції, і Херсонській частково операції – тактика великої кількості "порізів", таких незначних, вона буде поступово збільшуватись. Поступово буде збільшуватись кількість таких операцій, атак прямої чи опосередкованої дії на Крим. І це викличе обвальну втечу (окупантів - УНІАН), я не маю в цьому жодних сумнівів", - підкреслив Подоляк.

На уточнююче питання, чи збережеться Керченський міст, щоб окупанти мали змогу бігти з півострову, він відповів, що "немає різниці".

"Керченський міст не має існувати і його не буде існувати. Коли це буде зроблено, будемо з вами бачити. Але, там треба знищити не тільки Керченський міст, також треба знищити і паромну переправу. Тому що це єдиний базовий логістичний центр, транспортний вузол, через який йде забезпечення всього окупаційного угруповання по території Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей. Тому, знищення цього транспортного коридору, безумовно є пріоритетом", - констатував Подоляк.

Мис Тарханкут - місце висадки підрозділів ГУР у Криму

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що вранці 24 серпня в окупованому Росією Криму відбувся бій, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострів у рамках спецоперації. Юсов повідомив, що операція пройшла на території мису Тарханкут, в населених пунктах Маяк і Оленівка.

Пізніше ГУР оприлюднило відео спецоперації в Криму. Повідомлялося, що під час виконання завдання українські захисники вступили в бойове зіткнення з підрозділами окупанта. У результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. В українському Криму підняли Державний прапор України.

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