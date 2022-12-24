В ОП пропонують перейти від "непрацюючих санкцій" до більш рішучих дій.

Світовій спільноті слід приступити до знищення збройових заводів Ірану і арештів постачальників комплектуючих, замість "непрацюючих санкцій". Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Іран планує наростити обсяги поставок зброї до Росії. На думку Подоляка, цим Тегеран "демонстративно принижує" весь інститут міжнародних санкцій.

"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників", – написав він у своєму Твіттер.

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Іранські поставки зброї в Росію

З вересня поточного року російська армія почала активно застосовувати в Україні іранські безпілотники-камікадзе Shahed 136 та інші. В основному вони використовувалися для ударів по об'єктам критичної інфраструктури в українському тилу.

У середині грудня Росія отримала від Ірану нову партію безпілотників, які знову почали активно застосовуватися для ударів по Україні. За даними ізраїльської розвідки, Москва і Тегеран мають намір збільшити обсяги торгівлі зброєю.

Президент України заявив, що Іран став спільником Росії у війні проти України.

"Один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по іншим вашим союзникам, якщо ми не зупинимо їх зараз", – сказав Зеленський в ході візиту в США.

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