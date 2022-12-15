Посередником виступає компанія Ik Tech, якою володіє громадянин РФ і США ігор Каждан.

Виробник російських дронів "Орлан-10" купує електроніку в США і Китаї, незважаючи на санкції. Для цього використовується компанія, яка належить громадянину РФ і Штатів.

Відповідне розслідування провело видання Reuters. Повідомляється, що безпілотники "Орлан-10" збираються переважно з іноземних компонентів. Сюди відноситься продукція різних компаній: європейських STMicroelectronics, NXP Semiconductors, японських Renesas Electronics, Saito Seisakusho і американських Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology.

Виробляє БПЛА компанія "Спеціальний технологічний центр" з Санкт-Петербурга. Вона перебуває під санкціями США з 2016 року за допомогу ГРУ РФ у проведенні радіоелектронної розвідки.

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Посередником для обходу санкцій виступає компанія Ik Tech з США. Власник фірми ігор Каждан має подвійне громадянство Росії і Штатів, а його друге ім'я – Алекс Стентон. З 2018 по 2021 рік Ik Tech експортувала в РФ товарів на загальну суму $2,2 мільйона. Серед всієї продукції було 1400 процесорних модулів від Gumstix. Деталі такого типу пізніше виявили в "Орлан-10".

Журналісти запросили коментар у виробників комплектуючих. Всі вони відповіли, що суворо дотримуються санкцій і не володіють інформацією про постачання своєї продукції в Росії. А компанія Gumstix пообіцяла провести розслідування з цього приводу.

Росія обходить санкції: остання інформація

Журналісти 13 грудня з'ясували, що компанія НЛМК, яка належить найбагатшому олігарху Росії Володимиру Лісіну, поставляла метал підприємствам військово-промислового комплексу РФ. Власник фірми перебуває під санкціями тільки України та Австралії.

За даними української розвідки, з моменту повномасштабного вторгнення Росія виробила близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" і 240 стратегічних крилатих ракет Х-101, незважаючи на діючі обмеження.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня розповів: "Активно працюємо, щоб підтримати і посилити чергові санкційні кроки проти Росії — європейські, американські та інших партнерів. Питання дев'ятого санкційного пакету ЄС — у роботі. Очікуємо ще й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, у тому числі, фінансових та енергетичних".

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