Для цього використовувалися безпілотники і артилерія.

Підрозділи українських прикордонників знищили групу окупантів, яка розташовувалася в промисловій зоні Соледара. Для цього використовувалися безпілотники і артилерія.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Державної прикордонної служби України в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Днями з допомогою БПЛА прикордонників було успішно уражено місця укриття та скупчення піхоти окупантів, які ховалися в промисловій зоні. Після отримання координат розміщення рашистів по них також відпрацювала наша артилерія".

У ролику нижче демонструється, як за допомогою БПЛА прикордонники помітили пересування супротивників. Потім по місцю дислокації ворожих сил було завдано прицільного удару.

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Як повідомили в Генштабі ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 118 530 російських окупантів. За добу ця статистика збільшилася на 760 мертвих ворогів.

Рашисти також втратили понад 18 тисяч одиниць техніки. Тільки за 18 січня воїни ЗСУ підірвали 14 артилерійських систем, 6 танків, 1 вертоліт та інше.

За добу авіація Сил оборони нанесла 13 ударів по районах зосередження противника і 3 — по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А ракетні війська та артилерія вразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Вчора, 18 січня, штурмові групи рашистів намагалися прорватися в Бахмут. Українські військові зустріли їх стрілецьким вогнем, ударами з мінометів і артилерії. В результаті вдалося усунути 5 окупантів і поранити ще 7.

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