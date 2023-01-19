На Бахмутському напрямку вогню ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районі Соледару та ще 13 населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, атаки відбито в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Водночас ворог завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Зауважується, що загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Росією по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зауважили, що таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли по районах 13 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони восьми населених пунктів Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині; на Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та чотирьох населених пунктів Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів; на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили сім населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області; на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти.

"На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донеччині - бої за Бахмут та Соледар

Російські загарбники не відмовляються від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Зрозумівши, що не зможуть вдарити по Бахмуту, українській фортеці, що встояла завдяки українським захисникам попри місяці інтенсивних атак ворога, "в лоб", окупанти розпочали спроби обійти його. Водночас росіяни активно атакують Соледар, тут тривають жорсткі бої.

Окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст, але російська пропаганда продовжує стверджувати про зворотне.

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