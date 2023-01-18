Також ліквідовано розвідувальний БпЛА окупантів.

Українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР", - йдеться у вечірньому зведенні від Генштабу.

Також стало відомо про роботу підрозділів ракетних військ і артилерії Сил оборони України. Вони уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

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Війна в Україні: втрати та поразки окупантів

Як вже повідомляв УНІАН, за минулу добу українські захисники знищили 820 російських загарбників. Окрім цього, в Україні знищили "пачку" офіцерів-росіян. Знищені, в тому числі три лейтенанти, написав офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

На тлі величезних втрат РФ у мережі показали новий могильник "вагнерівців". Імен на могильних табличках немає, лише хрести та номерки. Також стало відомо про нові успіхи морпіхів, вони знищили командно-штабну машину РФ і чимало ворогів.

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