За словами керівника ГУР, обсягів зброї, які постачають партнери, недостатньо, щоб покрити потреби України.

Ситуація на фронті є поганою, але не критичною. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation повідомив керівник головного управління військової розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, снарядів насправді не вистачає, "і на це є об’єктивна причина", адже "ми стикаємося з війною високої інтенсивності протягом двох років, а загалом – 10 років конфлікту".

"Тому проблема, яку ми відчуваємо, логічна. Обсягів, які нам постачають наші партнери, недостатньо, щоб покрити наші потреби, так само як і нашої промисловості", - зазначив Буданов.

Він підкреслив, що Україні не вистачає артилерійських боєприпасів загалом та артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем.

"Нам також не вистачає снарядів для контрбатарейної боротьби на великі відстані, а також систем для нанесення ракетних ударів на великі відстані", - уточнив розвідник.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо подальшої військової допомоги США Україні очільник ГУР заявив, що "песимістичного сценарію не буде".

Кирило Буданов - останні заяви

Керівник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що утривалій війні перемагає той, хто має потужнішу економіку та логістику.

За його словами, жодні диво-технології не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни.

Також Кирило Буданов підкреслив, що українські пілоти ― одні з найкваліфікованіших у світі.

Він підкреслив, що ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів.

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