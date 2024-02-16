Буданов наголосив, що ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів.

Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, оскільки мають реальний бойовий досвід. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

"Артилерійські системи "CAESAR" добре себе зарекомендували. Те ж саме можна сказати і про ракети Scalp-EG. Ці системи показали чудові результати. Нам потрібно більше зенітно-ракетних комплексів SAMP/T-Mamba. І ми очікуємо, що Франція надасть нам літаки", ― зазначив він.

За словами Буданова, українські пілоти здатні легко опанувати французькі багатоцільові винищувачі Mirage 2000.

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"Українські пілоти сьогодні є одними з найбільш висококваліфікованих у світі, тому що вони мають реальний бойовий досвід", - заявив начальник ГУР.

Буданов наголосив, що ніхто ніколи не стикався з російськими винищувачами четвертого покоління в небі, крім українських пілотів.

"Тож наші пілоти зможуть з легкістю опанувати цю техніку", ― пояснив Буданов.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Буданова, ситуація на полях битв російсько-української війни залишається важкою, але не критичною.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше ― від підводних човнів до стратегічної авіації ― використовується вже давно", ― сказав він.

На його думку, жодні диво-технології, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни ― значно важливішими є інші фактори.

Франція може надіслати близько двох десятків винищувачів-бомбардувальників Dassault Mirage 2000D. Париж може оголосити про передачу своїх літаків вже найближчим часом. Зокрема, під час візиту до України президента Франції Еммануеля Макрона.

Французи придбали 86 літаків Mirage три десятиліття тому. Кілька з них вийшли з ладу, а 55 Франція вирішила модернізувати для власних потреб. Отже, у країни залишається близько 20 літаків, які є надлишковими для потреб Франції і можуть бути передані Україні.

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