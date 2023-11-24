Він зауважив, що окупанти лізуть з усіх сторін, застосовують дуже багато піхоти.

Російські окупанти останні кілька днів обстрілюють українські позиції біля Авдіївки касетними боєприпасами.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш у телемарафоні. За його словами, штурмові дії ворога на Авдіївку не припинялися, але зараз почалася третя хвиля – "лізуть з усіх напрямків, з флангів". "На "промку" (йдеться про промислову зону Авдіївки- УНІАН) полізли, намагаються певні штурмові дії проводити з боку Донецька через Спартак. Лізуть з усіх сторін, застосовують дуже багато піхоти. На "промку" поїхала техніка", - розповів Барабаш.

За його словами, ворог задіює авіацію, місто обстрілює КАБами, а україські позиції останні декілька днів – касетними бомбами. "По позиціях там взагалі сотні обстрілів на добу, десятки авіабомбових ударів, а по місту - від 30 до 40 масованих обстрілів. "Касетами" вони по місту не працюють, їх використовують по українських позиціях довкола міста, а по Авдіївці вони працюють КАБами, в більшості 500 КАБами. В середньому від 8 до 20 авіабомбових ударів за добу відбувається по місту",- розповів керівник Авдіївської МВА.

Відео дня

За його словами, третя хвиля наступу на Авдіїївку має відмінності від двох перших. "Якщо раніше вони йшли колонами. В першій хвилі вони взагалі йшли як на парад, то в другій хвилі – вони ці колони розділили і вже мінімум з трьох напрямків намагалися йти колонами. А зараз вони відкрили ще четвертий напрямок – зі сторони Донецька – зі Спартака і плюс добавили "промку", - розповів він. При цьому зазначив, що на даний час погодні умови не дають ворогу можливості масово застосовувати техніку.

Барабаш повідомив, що на Авдіївському коксохімічному заводі залишається ще 13 цивільних людей. "З тими хто залишається дуже складні перемовини – не хочуть виїжджати. Просто люди вперлися і все, таке враження, що просто чекають своєї загибелі", - додав він. При цьому він зазначив, що майже кожного дня з міста вдається евакуювати по кілька мирних жителів.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Активізація окупаційних військ на Авдіївському напрямку повʼязана з тим, що російський диктатор Володимир Путін наказав захопити всю Донецьку область до 31 грудня. Окупанти перекидають під Авдіївку нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що противник перекидає особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець додав, що військове командування РФ нещодавно перекинуло кілька російських полків у складі мобілізованих на цей напрямок. На його думку, це свідчить про те, що Росія не планує припиняти операції на цьому напрямку. За його словами, російські військові також перекинули частини 57-го мотострілецького полку 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу Західного військового округу в район Спартак-Яківка-Каштанове (4 км на південь-5 км на південний схід від Авдіївки).

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