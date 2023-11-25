Аналітики впевнені, що росіяни не зможуть досягти стрімкого успіху на цьому напрямку.

Росія розпочала третю хвилю штурмів Авдіївки, збільшивши кількість атак на 30%. Втім, механізовані сили окупантів цього разу значно слабші, ніж під час двох попередніх хвиль нападів.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), росіяни стверджували, що їхні війська продовжували наступати на північному і південному флангах Авдіївки й нібито просунулися у промзоні. Водночас український Генштаб наголошував, що усі втрати позицій як з боку України, так і з боку окупантів є тимчасовими, сталих успіхів немає.

Аналітики ISW припускають, що росіяни провели кінець жовтня і весь листопад, готуючись до хвилі наземних штурмів піхоти з високим рівнем виснаження, щоб компенсувати свої втрати у важкій техніці.

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"Великі наземні штурми піхоти, імовірно, становитимуть значну загрозу для українських військ, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому район", - вважають експерти.

Бої за Авдіївку

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прогнозував, що російські окупанти під час нової хвилі наступу хочуть оточити місто Авдіївка Донецької області чи здійснити маневри, які дозволять взяти під вогневий контроль трасу, що є основною логістичною артерією.

Через постійні обстріли Авдіївка стає схожою на Марʼїнку, заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За словами експертів, російські окупаційні війська намагатимуться окупувати Авдіївку Донецької області знову і знову, доки не досягнуть мети. Їм потрібно показати успіхи, щоб Кремль міг їх використати під час президентської кампанії перед виборами.

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