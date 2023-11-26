За його словами, коксохім перетворився у руїни, тож оборона міста ускладнюється.

Російські окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївку. Командування відправляє загарбників на "м’ясні штурми".

Про це розповів майор запасу Національної гвардії Олексій Гетьман в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вони почали третю хвилю наступу. Якщо під час першої і другої хвилі були атаки по флангах, тобто через Сєверне, Первомайське, Веселе, Кам'янка. Зараз вони намагаються атакувати ще й "в лоб", – заявив Гетьман.

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ЗСУ знищують велику кількість окупантів на цьому напрямку, адже росіяни йдуть на "м'ясні штурми".

"Вони лізуть з усіх щілин. Окупанти почали використовувати важкі бомби й авіаційні удари – коксохімічний завод майже повністю зруйнований. Тому тримати оборону не так зручно, як тоді, коли він був, як фортеця, зараз це руїни", - розповів Гетьман.

Бої за Авдіївку

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на передовій відбулося понад 40 бойових зіткнень. Росіяни вели штурми на чотирьох напрямках. Тільки на Авдіївському Сили оборони стримали 17 ворожих атак.

Російські окупаційні війська втрачають в районі Авдіївки Донецької області свої найбільш боєздатні підрозділи. Там утилізовано вже понад 10 тисяч особового складу противника.

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