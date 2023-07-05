Загиблих нібито немає, але є поранені серед так званих "співробітників".

В окупованій Волновасі пролунали вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по "адміністрації" з колаборантами.

Пропагандистське видання "РИА Новости" стверджує, що обстріл зачепив ліве крило будівлі. Загиблих нібито немає, але є поранені серед так званих "співробітників".

На опублікованих у місцевих Telegram-каналах фото видно, що пошкодження отримав фасад "адміністрації".

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Російські посіпаки уже встигли звинуватити в атаці ЗСУ. Пушилін заявив, що по будівлі було завдано удару ракетами Storm Shadow. Самі окупанти нібито отримали незначні травми.

Удари по окупантам - свіжі новини

ЗСУ продовжують "виносити" тил окупантів на тлі контрнаступу. Вибухи почастішали у місцях розташування російських сил на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Так, напередодні 4 липня Стратком ЗСУ підтвердив точний удар по складу з боєприпасами росіян у Макіївці. Виявилося, що загарбники розмістили арсенал у житловому районі з метою звинуватити ЗСУ в обстрілі цивільного населення.

Крім того, нещодавно було підтверджено найсмертельніший удар HIMARS за всю повномасштабну війну у районі Кремінної.

У ЗСУ не приховують, що "бавовна", яка почастішала (особливо в Криму) є "передвісником деокупації" регіонів.

Як відзначали в естонській розвідці, зараз українські війська "промацують" слабкі місця в обороні противника. А секретар РНБО Олексій Данілов 4 липня уточнив, що завдання ЗСУ трохи змінилися - тепер захисники зосереджені щодо витіснення окупантів шляхом їхнього виснаження.

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