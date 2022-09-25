Екс-нардеп знищений нібито в херсонському готелі.

У захопленому російськими окупантами Херсоні у неділю, 25 вересня, ліквідовано зрадника України - колишнього нардепа від проросійської Партії регіонів Олексія Журавка.

Журавко знищений нібито в центрі міста в готелі, пише interfax.ru, посилаючись на відомості "представника екстрених служб".

За його даними, в готель нібито прилетів боєприпас, випущений з наданої Україні американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

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При цьому в "екстреній службі" стверджують, що в обстріляному об'єкті нібито не було військової техніки та озброєних людей.

"...Двоє загиблих, в тому числі Олексій Журавко", - наголошується у матеріалі.

Нагадаємо, російські окупаційні війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Херсон з початку березня перебуває під окупацією.

Наприкінці серпня Збройні сили України розпочали контрнаступ. 25 вересня стало відомо, що наша армія в Херсоні вразила місце розташування Росгвардії.

Хто такий Олексій Журавко - що відомо про зрадника України

Олексій Журавко народився 21 квітня 1974 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області. Був членом Партії регіонів. З 25 травня 2006 року до 23 листопада 2007-го був нардепом. У 2015 році втік до Росії.

Журавко був внесений до бази "Миротворця" за відкриту підтримку військового вторгнення РФ в Україну в поточному році. Його звинувачували у прийнятті участі у викраденнях та тортурах українців на Херсонщині.

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