Навіть найкращі екземпляри гусеничної техніки не можуть з нею впоратися.

До покращення погодних умов українського контрнаступу не буде. Як йдеться в матеріалі The New York Times, багно наразі є основним ворогом для ЗСУ.

Зокрема 43-тя окрема артилерійська бригада готова до контрнаступу. У них був відпочинок, їм надали належну зброю та боєприпаси. У тому числі замінили старі радянські артилерійські установки на кілька нових німецьких гаубиць. Однак вони не просуваються вперед через болото.

"Поки погода не покращиться, контрнаступу не буде. Автомобілі застрягнуть, і що ми будемо робити, якщо почнеться стрілянина?", - заявив лейтенант бригади на ім’я Сергій.

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Лейтенант ухвалив рішення вивести з поля бою усі нові Panzerhaubitze 2000. Причиною цьому є страх того, що під час обстрілу вони не зможуть втекти від нього. Минулого тижня одна із таких САУ застрягла у багнюці, тож її довелося буксирувати.

"Глибока й чорна, за консистенцією схожа на суміш тіста для печива та мокрого цементу, джерельна грязюка є однією з перешкод, яку українським військовим, незважаючи на всю їх винахідливість, важко подолати. Вона заклинює зброю і краде черевики з ніг солдатів. Колеса й протектори крутяться й крутяться, лише глибше зариваючи військову техніку в багно", - так описує грязюку NYT.

Український контрнаступ: що відомо з актуального

У CNN заявили, що Росія не готова до контрнаступу України. Контрнаступ здається неминучим, і дві сторони ведуть посилену підготовку, однак саме РФ не є в оптимальних кондиціях.

А ось The Times повідомили, що саме Україна не готова до контрнаступу, однак своїх планів не скасує. Основною проблемою є брак боєприпасів.

За словами голови Міністерства оборони України Олексія Резнікова, до проведення операції майже все готово. Українські сили перебувають на фінішній прямій перед атакою. Однак рішення про старт буде ухвалене військовим керівництвом країни.

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