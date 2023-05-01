Аналітики вказали на звільнення російського "м'ясник" Мізенцева.

Довгоочікуваний контрнаступ України здається неминучим, і те, як кожна сторона готується, красномовно говорить про їх готовність. Росія не готова до визвольної перації Києва.

Видання CNN пише, що лінія фронту Києва гуде від руху техніки та артилерійських обстрілів, регулярні вибухи вражають життєво важливі Російські об'єкти на окупованих територіях.

Міністр оборони заявив, що підготовка "добігає кінця", а президент Володимир Зеленський запевнив, що контрнаступ "відбудеться", але заперечив проти будь-якої точної дати початку.

Відео дня

Можливо, це вже почалося; це може бути через кілька тижнів. Ми не знаємо — і цей факт є переконливим показником успіху України, коли це починається.

Москва, з іншого боку, знаходиться в стадії "бійки в барі перед закриттям". Після втрати Харкова і Херсона у них було як мінімум сім місяців, щоб підготувати наступну ймовірну мету української атаки – Запорізька область.

Так і сталося з великими мережами траншейної оборони, які можна побачити з космосу. Це визнання їх масштабів не обов'язково є компліментом у 2023 році. Так, вони великі, але кожен може бачити їх у Google. Це не дуже добре в епоху точних ракет і стрімкого розвитку бронетехніки.

Але саме останні 72 години, можливо, найбільше видали недостатню готовність Росії. Звільнення заступника Міністра оборони з тилу Михайла Мізинцева. Міноборони Росії не оголосило про його звільнення, а лише видало наказ про те, що Олексій Кузьменков тепер приступив до роботи.

"М'ясник з Маріуполя", як називають Мізинцева, безумовно, мав достатньо недоліків у згубній для Росії війні, щоб заслужити звільнення. Звільняючи ключових міністрів за кілька миттєвостей до того, як її армія зіткнеться з контрнаступом України, Москва посилає сигнал про сум'яття.

А тут ще новий виток критики Євгена Пригожина. Воєначальник найманців "Вагнера" вибрав неділю, 30 квітня, щоб дати ще одне довге інтерв'ю, в якому він оголив всю серйозність проблем, з якими стикаються його найманці.

За словами глави "Вагнера", у його бійців так мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться піти з Бахмута — стратегічно неважливого міста, в спробі захопити який вони витратили тисячі життів.

Про виснаження запасів боєприпасів в Росії було відомо давно, але припускати неминучий провал безпосередньо перед контрнаступом — це спроба перекласти провину.

Контрнаступ ВСУ - останні заяви

28 квітня глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що підготовка до контрнаступу ЗСУ на фінішній прямій і війська чекають рішення командування

29 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що для контрнаступу Україні ще потрібна зброя. Водночас він вказав, що контрнаступ почнеться, не чекаючи бойових літаків від партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: