Початок контрнаступу залежить від ситуації на полі бою та рішення військового керівництва України.

Підготовка до контрнаступу на фінішній прямій, коли можна сказати, що все необхідне вже готово. Про це розповів міністр оборони України Олесій Резніков під час інтерв'ю в ефірі інформаційного телемарафону.

"Я не просто сподіваюсь, я вірю в нього. Я переконаний, що багато що зроблено для того, щоб він (контрнаступ - УНІАН) був вдалий. Бо якщо не буде впевненості у наших генералів, у нашого Генштабу: від главкома до командуючих АТО ОСУ, відповідних командувачів видів родів, звісно, нема сенсу йти. Все має бути сплановано, продумано", - заявив він.

Резніков назвав три ключових фактори для вдалого контрнаступу: наявність озброєння, підготовлені й навчені захисники, які знають свій план, і забезпечення наступу всіма необхідними речами.

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"На сьогодні ми виходимо на оту "фінішну пряму", коли можна сказати "так, все готово", а далі вже за рішенням і розумінням ситуації на полі бою, генеральному штабу, главкому і його команді буде зрозуміло як, де і коли", - зазначив міністр оборони України.

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Захід посилено готує українську армію до контрнаступу, який, за словами президента Володимира Зеленський, включатиме і звільнення Криму.

Наразі, зі зрозумілих причин, невідомо, коли і де почнеться масштабна операція з деокупації територій, але Захід вважає, що вона стартуватиме у травні-червні.

У відповідь Путін змінив генералів, відповідальних за провали у забезпеченні боєприпасами і логістиці, сподіваючись цим реформувати армію, а російські окупанти продовжують рити окопи уздовж лівого берега Дніпра.

Та попри проведені заходи, Росія досі не готова до контрнаступу, зауважує CNN. Журналісти також сумніваються, що мережа оборонних споруд захистить ворога від неминучого кінця.

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