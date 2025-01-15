Серед тих, хто повернувся, є захисники Маріуполя та "Азовсталі".

У середу, 15 січня, Україна повернула з російського полону 25 людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повернення своїх людей додому - те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові та цивільні. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини", - зазначив він.

За інформацією Зеленського, у тих, хто повернувся, важкі поранення і хвороби:

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"Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу".

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