З російського полону повернулися ще 25 українців / фото t.me/V_Zelenskiy_official

У середу, 15 січня, Україна повернула з російського полону 25 людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Повернення своїх людей додому - те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимося, поки не повернемо всіх наших. Сьогодні додому, в Україну повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові та цивільні. Серед них захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також нашої Харківщини, Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини", - зазначив він.

За інформацією Зеленського, у тих, хто повернувся, важкі поранення і хвороби:

Відео дня

"Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу".

Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025
Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025
Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025
Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025
Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025
Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025
Фото Обмін полоненими 15 січня 15 січня 2025

Новина доповнюється...