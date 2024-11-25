Він розповів про велику кількість втрат.

У районі Часового Яру українські захисники взяли в полон російського окупанта, який пробув на фронті один тиждень.

Відео його допиту опубліковано в Telegram-каналі "Миколаївський Ваньок". 57-річний Тимофій Кузьменко з Краснодарського краю служив у 102 полку 2 батальйону. Він розповів, що з полігона в Донецьку відправився одразу на фронт. Перший штурм став для нього останнім:

"Багато смерті, багато вбитих. Дуже багато поранених. Ти туди йдеш, а вони назад усі йдуть покалічені, перебиті, один одного несе. І скрізь багато вбитих".

Російський окупант також розповів, що командування перебувало "десь позаду", а повертатися назад могли лише поранені, іншим це не дозволялося.

Відео дня

"Сім'ї цього "героя" переживати не варто - "герої" наших відео завжди терпляче чекають на обмін, ніхто їх не чіпає. Але на помилках інших треба вчитися, тому потрібно дуже старатися, щоб ваших чоловіків ось так не відправили на м'ясо", - додав автор каналу.

Полон ЗСУ

Як відомо, російські солдати можуть здатися в полон за програмою "Хочу жить". Єдиний центр прийому звернень:

Telegram та WhatsApp: +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888;

для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів);

чат-бот: t.me/spasisebyabot;

Telegram-канал: https://t.me/hochu_zhyt.

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