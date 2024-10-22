Точної кількості військовополонених не розкривають.

Серед окупантів-іноземців, які потрапили в український полон, найбільше жителів Шрі-Ланки та Непалу.

Про це The Economist розповів прес-секретар Координаційного штабу України з поводження з військовополоненими Віталій Матвієнко. За його словами, останнім часом кількість полонених із цих країн зменшилася. Він додав, що влада інших держав не зацікавлена в поверненні своїх громадян, а багатьом із них на батьківщині загрожує тюремне ув'язнення.

Журналісти поспілкувалися з військовополоненими, які утримуються в таборі на території Львівської області. Один із них каже, що під час навчання бачив китайський "спецназ" і російськомовного іранця, який командував російським підрозділом.

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Згідно з оцінками, Росія могла завербувати на війну проти України від кількох до десятків тисяч найманців. Київ не озвучував, скільки загалом іноземців вдалося взяти в полон, однак видання пише, що за останній рік жодного з них не обміняли:

"Серед національностей, з якими зустрічалися військовополонені, були шрі-ланкійці, серби, кубинці, казахи, таджики, марокканці, індійці та єгиптяни. Також були завербовані вихідці з країн Африки на південь від Сахари".

Джерело в українській розвідці розповіло журналістам, що значна частина цих новобранців гине, оскільки російське командування кидає їх на виявлення вогневих позицій Сил оборони.

Іноземці в армії Росії

Як відомо, країна-агресор вербує людей у свою армію з початку повномасштабної війни. Громадянам низки країн заборонено брати участь у військових діях на території інших держав.

Раніше дружні до Росії Непал, Індія та Шрі-Ланка офіційно закликали Москву повернути людей, яких відправили воювати проти України.

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