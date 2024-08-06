Під час боїв за прикордонні селища Курської області РФ було захоплено полонених зі складу російської армії. За даними російських пабліків, зброю склали щонайменше шість представників окупаційної армії.
"ЗСУ взяли в полон щонайменше шість військовослужбовців. Принаймні кілька з них - строковики", - стверджує бєлгородський паблік "Пепел", публікуючи відео з безпілотника, на якому зображено процес конвоювання.
Також у мережі з'явилися відео з допитами полонених. Видання "Важные истории" підтверджує, що серед узятих у полон - 22-річний строковик Данило Колесников із Ровеньського району Бєлгородської області та 21-річний строковик Максим Хямяляйнен із міста Інта Республіки Комі. Обидва перебували на позиціях окупаційної армії в прикордонному місті Суджа, де зараз тривають бої.
Також у полон потрапив старший чоловік, якого ідентифікували як командира строковиків, 44-річного сержанта Олексія Подбородова.
За словами полонених, вони провели чотири дні на позиціях під обстрілом і просили командирів вивести їх, оскільки строковики в принципі не повинні брати участь у бойових діях. Командування їм відмовило.
"Кинули, забили на нас просто... "Здохнуть, так здохнуть", - обурюється один із полонених.
Бої в Курській області: останні новини
Як писав УНІАН, під вечір 6 серпня Міноборони РФ заявило, що ЗСУ "прорвали" кордон у Курській області. За версією росіян, українці "силами до трьохсот осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і більше ніж 20 бойових броньованих машин" нібито атакували позиції РФ у районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.
Росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневого ураження військам ЗСУ в районі державного кордону і резервів на території Сумської області. Також окупанти заявляють про застосування авіації та відправлення резервів у цей район.