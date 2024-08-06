Загалом здалися щонайменше шість російських солдатів, включно з щонайменше двома строковиками.

Під час боїв за прикордонні селища Курської області РФ було захоплено полонених зі складу російської армії. За даними російських пабліків, зброю склали щонайменше шість представників окупаційної армії.

"ЗСУ взяли в полон щонайменше шість військовослужбовців. Принаймні кілька з них - строковики", - стверджує бєлгородський паблік "Пепел", публікуючи відео з безпілотника, на якому зображено процес конвоювання.

Також у мережі з'явилися відео з допитами полонених. Видання "Важные истории" підтверджує, що серед узятих у полон - 22-річний строковик Данило Колесников із Ровеньського району Бєлгородської області та 21-річний строковик Максим Хямяляйнен із міста Інта Республіки Комі. Обидва перебували на позиціях окупаційної армії в прикордонному місті Суджа, де зараз тривають бої.

Також у полон потрапив старший чоловік, якого ідентифікували як командира строковиків, 44-річного сержанта Олексія Подбородова.

За словами полонених, вони провели чотири дні на позиціях під обстрілом і просили командирів вивести їх, оскільки строковики в принципі не повинні брати участь у бойових діях. Командування їм відмовило.

"Кинули, забили на нас просто... "Здохнуть, так здохнуть", - обурюється один із полонених.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, під вечір 6 серпня Міноборони РФ заявило, що ЗСУ "прорвали" кордон у Курській області. За версією росіян, українці "силами до трьохсот осіб зі складу 22-ї механізованої бригади ЗСУ за підтримки 11 танків і більше ніж 20 бойових броньованих машин" нібито атакували позиції РФ у районах населених пунктів Миколаєво-Дар'я та Олешня.

Росіяни стверджують, що відбивають атаки і завдають вогневого ураження військам ЗСУ в районі державного кордону і резервів на території Сумської області. Також окупанти заявляють про застосування авіації та відправлення резервів у цей район.

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