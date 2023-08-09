Російський загарбник у полоні назвав українців "цивілізованими нацистами". Фрагмент розмови з ним опублікувало видання РБК-Україна.
Окупанта звуть Артем, він з російського міста Кемерово. У таборі для російських військовополонених він, судячи з відео, виготовляє подарункові пакети. Коли журналістка запитує, чи ставилися б так до нього нацисти, він каже, що українці "цивілізовані нацисти".
- Думали, що ми тут нацисти?
- Так.
- А зараз як?
- Все так само думаю.
- Що ми нацисти?
- Еге.
- А як у вас тут в полоні, хороші умови?
- Так, хороші.
- А нацисти б себе добре вели в полоні?
- Ну, ви цивілізовані нацисти.
Окупанти в полоні
Навесні омбудсмен Дмитро Лубинець показав знімки з табору для російських військовополонених. За його словами, цей табір вільно можуть відвідувати іноземні журналісти.
Також про життя в таборі для полонених розповіли українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови. За їх словами, окупанти отримують повноцінне триразове харчування, а також мають доступ до сучасного стоматологічного кабінету і кваліфікованих лікарів.
Російське видання Медуза повідомляло, що окупанти можуть у вільний від роботи час дивитися телевізор, читати книги або грати в шахи.