Готують у таборі самі полонені, для них передбачено триразове харчування.

Російська "Медуза" побувала в одному з таборів на заході України, де утримують російських військовополонених.

Повідомляється, що за умовами в колонії, на базі якої і був створений табір, стежать міжнародні організації.

Судячи з кадрів, російських полонених займають роботою, а також дають їм вільний час на дозвілля.

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Наприклад, журналісти сфотографували окупантів на виробництві паперових пакетів. На зароблені гроші полонені можуть купити собі щось в місцевому магазині або замовити додаткову телефонну розмову.

Готують у таборі самі полонені, для них передбачено триразове харчування.

У кімнаті відпочинку полонені можуть подивитися телевізор або почитати книгу українською мовою. Військовим РФ доступні бібліотека і шахи. На території колонії є церква.

Обмін полоненими з РФ - новини

14 грудня в Україну повернулися 64 воїна Збройних сил. Бійці воювали на Донецькому і Луганському напрямках, в тому числі брали участь в обороні Бахмута.

Спікер проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко заявив, що понад 4300 російських військовослужбовців і мобілізованих в РФ звернулися до української сторони з приводу добровільної здачі в полон ЗСУ. З багатьма з них вже проводяться всі необхідні роботи.

Війна в Україні - актуальне

Тривають жорстокі бої за Соледар і Бахмут. Як зауважили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст.

Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.

У Генштабі, своєю чергою, зауважили, що атаки загарбників на Соледар протягом 18 січня були відбиті.

Окремо українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

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