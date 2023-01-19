Російська "Медуза" побувала в одному з таборів на заході України, де утримують російських військовополонених.
Повідомляється, що за умовами в колонії, на базі якої і був створений табір, стежать міжнародні організації.
Судячи з кадрів, російських полонених займають роботою, а також дають їм вільний час на дозвілля.
Наприклад, журналісти сфотографували окупантів на виробництві паперових пакетів. На зароблені гроші полонені можуть купити собі щось в місцевому магазині або замовити додаткову телефонну розмову.
Готують у таборі самі полонені, для них передбачено триразове харчування.
У кімнаті відпочинку полонені можуть подивитися телевізор або почитати книгу українською мовою. Військовим РФ доступні бібліотека і шахи. На території колонії є церква.
Обмін полоненими з РФ - новини
14 грудня в Україну повернулися 64 воїна Збройних сил. Бійці воювали на Донецькому і Луганському напрямках, в тому числі брали участь в обороні Бахмута.
Спікер проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко заявив, що понад 4300 російських військовослужбовців і мобілізованих в РФ звернулися до української сторони з приводу добровільної здачі в полон ЗСУ. З багатьма з них вже проводяться всі необхідні роботи.
Війна в Україні - актуальне
Тривають жорстокі бої за Соледар і Бахмут. Як зауважили напередодні у Білому домі, російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст.
Контроль над Соледаром, за оцінкою американської розвідки, залишається спірним.
У Генштабі, своєю чергою, зауважили, що атаки загарбників на Соледар протягом 18 січня були відбиті.
Окремо українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.