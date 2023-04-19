Зі слів працівників табору, багато з окупантів навіть набирають вагу, а дехто досі вірить у перемогу Росії.

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови побували в одному з таборів для російських військовополонених і були вражені умовами, у яких утримують росіян, які цілком свідомо прийшли вбивати українців.

У своєму Instagram Ліберови зауважили, що сама будівля нагадала їм непоганий санаторій. У окупантів є абсолютно все для життя - повноцінне триразове харчування з дотриманням норм калорій, шпиталь з рентгеном, сучасним стоматологічним кабінетом і кваліфікованими лікарями. А також - постійний нагляд психолога.

"Військовополонені мають можливість працювати. Роботи на вибір: збір пакетів і збір меблів. На роботі, звісно, вони отримують зарплатню, десь 30-40 грн на добу. І, не забуваємо, що вони весь цей час продовжують отримувати зарплатню від РФ", - зазначили Ліберови.

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Зароблені гроші військовополонені РФ можуть витрачати в місцевій крамниці: засоби власної гігієни, снеки, канцелярія. Працюють росіяни шість діб на тиждень, неділя - вихідний. В цей час вони можуть прогулятись територією, пограти в футбол, в шашки, подивитись телевізор в кімнаті відпочинку або піти до церкви.

Разом з тим Ліберови зазначили, що жоден військовополонений, з якими вони спілкувались, так і не розкаявся. Окупанти продовжують стверджувати, що, вбиваючи українців, "виконували наказ", "були змушені", "не зробили нічого страшного". "А дехто з них досі вірить у перемогу Росії", - додали фотографи.

"Виглядають вони чисто та сито. Зі слів працівників табору, багато з них навіть набирають вагу. А ще покращують стан здоровʼя під постійним медичним наглядом, наприклад, серед "вагнерівців" багато захворювань на запущені гепатит і туберкульоз", - йдеться у дописі Ліберових.

Обмін полоненими - останні новини

Україна з 24 лютого 2022 року вперше з початку війни, тобто з 2014 року, організувала процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

Навесні того ж року оперативно були прийняті всі необхідні закони, постанови, накази та запущений новий ефективний цивілізований державний механізм обміну та поводження з військовополоненими.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну повернуто 2235 військовополонених. 15 квітня було звільнено з російського полону ще 130 українських військових.

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