Полонені окупанти нагодовані, живуть в теплі, мають доступ до лікарів і можуть грати в футбол.

Військовополонені росіяни утримуються в нормальних умовах, які відповідають вимогам Женевської конвенції. На доказ цього український омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував фотографії табору для полонених росіян.

За його словами, умови утримання росіян раніше перевіряла комісія ООН, яка дивилася в тому числі на харчування, наявність медичного забезпечення та дотримання інших прав полонених.

Лубінець запевняє, що в бараках тепло, харчування як у солдатів української армії, є можливість телефонувати рідним час від часу, медзабезпечення теж "на високому рівні". Також у вільний час військовополонені можуть переглядати новини або грати у футбол на території табору.

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"Зауважу, що за погодженням з Мін'юстом вільний доступ до табору мають журналісти іноземних медіа. Зокрема, під час моніторингу працювала телекомпанія ТF1 (Франція)", – заявив омбудсмен.

Лубінець поскаржився, що у своїй доповіді комісія ООН згадала тільки "негативні аспекти утримання" полонених, зовсім не окресливши "позитивні факти" – хоча б про телефонний зв'язок з родичами.

"Адже українські полонені не забезпечені навіть таким правом і довго не мають можливості поспілкуватися зі своїми рідними. Зазначаю, що Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права і відкрита для міжнародних організацій", – підкреслив омбудсмен.

Дмитро Лубінець також закликав міжнародну спільноту допомогти Україні отримати допуск до місць утримання українських полонених.

Жорстоке поводження росіян з полоненими

У березні ООН випустила велику доповідь, присвячену темі воєнних злочинів під час російського вторгнення в Україну. Хоча в доповіді згадувалися злочини, вчинені обома сторонами, комісія ООН визнала, що масштаби незіставні – росіяни грабують, катують, ґвалтують, вбивають масово і системно, тоді як звинувачення на адресу України стосуються лише окремих епізодів.

Українці, які повернулися з російського полону, розповідають про жахливі умови утримання. При цьому навіть за зовнішнім виглядом колишніх бранців видно, що росіяни морили їх голодом і всіляко знущалися.

Минулого тижня Україна добровільно - без жодних умов і поза рамками паритетного обміну - передала російській стороні всіх важко поранених російських військовополонених.

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