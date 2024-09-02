Польські військові попередили мирних мешканців про польоти авіації.

Через ранкову ракетну атаку на Україну Польща знову підіймала свою авіацію.

Про це Оперативне командування Польщі повідомило в соцмережі Х. Зокрема, польські військові попередили, що у південно-східній частині країни можливий шум через польоти польських і союзницьких літаків у повітряному просторі країни.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна діяльність дальньої авіації Росії, пов'язана з завданням ударів по Україні. Востаннє така активізація російської дальньої авіації була зафіксована 27 серпня", - заявили в Оперативному командуванні.

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Там додали, що розгортали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, Оперативне командування постійно стежить за ситуацією.