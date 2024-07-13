Варшава запропонувала розглянути можливість збивати російські ракети.

Варшава розглядає можливість втручатися після того, як російські удари зруйнували українську енергосистему і знищили найбільшу дитячу лікарню в Києві. Йдеться про допомогу Україні збивати ракети, які запускають російські війська.

Видання Politico пише, що в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що цю пропозицію, спочатку висунуту Києвом, розглядають, і її внесено до спільної угоди з оборони, підписаної двома країнами.

"На цьому етапі це ідея. У нашій угоді йдеться про те, що ми будемо вивчати цю ідею", - сказав Сікорський.

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Польща, додав він, має право збивати російські ракети, які ризикують перетнути її територію, "як ми припускаємо, помилково". Однак, продовжив міністр закордонних справ, їх перехоплення тільки після того, як вони перетнуть кордон, являє собою "дилему", оскільки уламки можуть завдати шкоди.

"Українці кажуть: "Будь ласка, ми не проти, робіть це у нашому повітряному просторі, коли загрожує неминуча небезпека перетину польського кордону". На мій погляд, це самооборона, але ми вивчаємо цю ідею", - заявив Сікорський.

Це відхід від попередніх позицій Варшави з цього питання. Владислав Косиняк-Камиш, заступник прем'єр-міністра і міністр оборони країни, заявив, що цей крок потребуватиме схвалення з боку союзників по НАТО через побоювання з приводу можливої ескалації.

"Якщо НАТО не ухвалить такого рішення, Польща не ухвалюватиме його самостійно", - сказав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Останніми тижнями Росія завдала низку ударів по цивільних об'єктах. 8 липня внаслідок атаки на найбільшу дитячу лікарню України загинуло двоє людей і ще 16 дістали поранення.

ООН підтвердила "високу ймовірність" того, що кривава бійня сталася внаслідок "прямого попадання" російської ракети, а не через те, що ракета була збита, як стверджувала Москва. Міжнародний кримінальний суд почав розслідування потенційного воєнного злочину.

Україна отримала пакет засобів протиповітряної оборони, зокрема більше систем Patriot американського виробництва, в рамках угоди, обіцяної на саміті НАТО. Однак, на думку експертів, поставки цілої низки обладнання та ракет-перехоплювачів мають бути постійними, а не разовими.

Варто зазначити, що в сусідніх для України країнах неодноразово падали уламки збитих українцями російських ракет і дронів, а також деякі ракети РФ вривалися в повітряний простір країн НАТО, але належної реакції не було.

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