Загалом вдалося зібрати понад 22 млн злотих (4,6 млн євро), проте збір коштів залишать активним.

За чотири дні до завершення збору коштів на безпілотник "Bayraktar TB2" для українських Збройних сил поляки не лише зібрали необхідну суму, але й перевиконали встановлений план.

Про це оголосив ініціатор кампанії, польський журналіст Славомір Сєраковський.

Загалом вдалося зібрати понад 22 млн злотих (4,6 млн євро), проте враховуючи велику кількість охочих долучитися до збору, його залишать активним ще на кілька днів. Весь зібраний надлишок буде переведено на рахунок ЗСУ до Нацбанку.

Байрактари для України

Раніше литовці зібрали майже €6 мільйонів, щоб купити для України Bayraktar TB2. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно.

Норвежці також відкрили збір на Bayraktar для України. За словами організаторів, на закриття збору потрібно менш ніж десять крон з кожного жителя Норвегії. Загалом планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйона доларів).

Нагадаємо, 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.

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