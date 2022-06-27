Турецька компанія вирішила безкоштовно передати ЗСУ три безпілотники.

Турецька компанія Baykar вирішила безкоштовно передати три ударних безпілотники Bayraktar для ЗСУ, на купівлю яких збирав благодійний фонд шоумена та волонтера Сергія Притули.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Компанія Baykar обізнана, що кампанія по збору коштів під назвою "Народний Bayraktar" успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar ТВ2 для українців для захисту своєї Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що знають, що бізнесмени та звичайні люди внесли кошти - великі й малі для досягнення цієї цілі протягом кількох днів.

"Компанія Baykar не прийматиме облату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", - зазначили в компанії.

Зазначимо, що цей подарунок оцінюється у $15 млн.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня благодійний фонд українського шоумена та волонтера Сергія Притули почав масштабний збір коштів на три ударних безпілотники Bayraktar для ЗСУ.

А 29 травня литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників "Байрактар" для українських воїнів. Хоча ініціатор акції журналіст Андрюс Тапінас планував зібрати необхідну суму за три тижні. Тоді турецька компанія також вирішила передати Литві ці безпілотники безкоштовно.

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