Необхідно зібрати 55 мільйонів крон.

Норвежців закликають взяти участь у зборі грошей на безпілотники Bayraktar для Збройних сил України.

Відповідне повідомлення опубліковане на сайті для збору коштів Spleis.

Організатори планують зібрати 55 мільйонів крон (близько 5,5 мільйона доларів).

"Дайте Bayraktar від норвежця українському народу - проявіть солідарність з боротьбою України проти Путіна. Литва зібрала на один Bayraktar за три дні, Польща зібрала на три Bayraktar, а Україна зібрала на три Bayraktar за кілька днів. Звичайно, Норвегія повинна зробити як мінімум те ж саме", - йдеться в повідомленні.

На закриття збору потрібно менше десяти крон з кожного жителя Норвегії. Всі зібрані гроші підуть або на покупку безпілотника, або в фонд допомоги при Посольстві України.

Ті, хто опиниться в першій тисячі людей, які пожертвували понад 250 крон, зможуть допомогти визначитися з назвою дрона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Литві зібрали майже 6 мільйонів євро на покупку Bayraktar TB2 для ЗСУ. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив передати його Україні безкоштовно.

У червні український шоумен Сергій Притула запустив ініціативу "Народний Байрактар". Всього за три дні українці пожертвували 600 мільйонів гривень. У Baykar знову пообіцяли передати три безпілотники безкоштовно.

Після цього в Польщі також запустили збір коштів на Bayraktar для ЗСУ. На даний момент зібрано понад 17 мільйонів злотих.

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