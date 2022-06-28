Збір коштів триватиме 30 днів, необхідно зібрати 4,5 мільйона злотих.

У Польщі запустили збір коштів на ударний безпілотник Bayraktar для ЗСУ.

Про це повідомив польський журналіст Славомір Сераковський.

"Литовці миттєво зібрали кошти, і компанія, яка виробляє Bayraktar, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома! Тепер настала наша черга", — написав він.

Збір коштів триватиме 30 днів. Необхідно зібрати 4,5 мільйона злотих (уже зібрали 49 тисяч злотих).

Раніше литовці зібрали майже €6 мільйонів, щоб купити для України Bayraktar TB2. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно.

24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з 24 лютого Україна отримала до 50 безпілотників Bayraktar TB2. У липні ЗСУ очікують ще кілька TB2, а згодом ще десятки.

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