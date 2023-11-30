За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 500 російських окупантів.

Понад 60 російський загарбників здалися в полон на Таврійському напрямку за останні 20 днів. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог продовжує активні наземні піхотні атаки. Місцями застосовує бронетехніку. За добу загальні втрати окупантів у живій силі склали майже 500 осіб", - повідомив Тарнавський.

Також українські воїни повністю знищили 7 танків та 13 інших бронемашин. Знищено 2 склади боєприпасів. Загалом зафіксовано 45 бойових зіткнень та 648 артобстрілів.

Відео дня

"Минулої доби російські терористи завдали 8 ракетних ударів. Поранено 10 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Також зафіксовано 7 авіаударів. Всі на Донеччині. Майже всі - це скидання керованих авіаційних бомб з літаків Су-35", - відзначив бригадний генерал.

Тарнавський уточнив, що ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, східніше Новобахмутівки та південніше Тоненького вже сьогодні відбито 22 атаки загарбників.

"Минулої доби ще 4 окупанти здалися в полон. За останні 20 днів понад 60 російських окупантів на таврійському напрямку зробили такий самий вибір, і залишаться жити", - відзначив бригадний генерал.

Тарнавський підкреслив, що на Мелітопольському напрямку триває ведення наступальної операції.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України за минулу добу, 29 листопада, ліквідували ще 1180 російських окупантів. Станом на сьогоднішній ранок втрати Російської Федерації у війні проти України становлять орієнтовно 328760 осіб. Також знищено десятки ББМ, танків, БПЛА та автотехніки.

Загалом, як зазначили в Генштабі, протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Зокрема, українські оборонці стійко тримають оборону біля Авдіївки, на цьому напрямку було відбито 22 атаки. Ще 24 атаки противника відбили українські захисники на Лиманському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: