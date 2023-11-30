Ворог скаженіє, але Сили оборони України утримують зайняті позиції та проводять штурмові дії.

Українські оборонці стійко тримають оборону біля Авдіївки, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

"На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік Степового, Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 22 атаки", - повідомив Генштаб у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

Ще 24 атаки противника відбили українські захисники на Лиманському напрямку в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області.

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На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито сім атак.

"На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначається у зведенні.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Волинському та Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Втрати Росії на війні проти України - останні новини

Сили оборони України за минулу добу, 29 листопада, ліквідували 1180 російських окупантів і, таким чином, станом на сьогоднішній ранок втрати Російської Федерації у війні проти України становлять орієнтовно 328 760 осіб.

Також знищено за добу, що минула, десятки ББМ, танків, БПЛА та автотехніки ворога.

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