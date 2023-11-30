Також знищено десятки ББМ, танків, БПЛА та автотехніки.

Збройні сили України за минулу добу, 29 листопада, ліквідували ще 1180 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок втрати Російської Федерації у війні проти України становлять орієнтовно 328 760 осіб.

Також наші захисники та захисниці знищили багато військової техніки. Зокрема, ворог втратив з початку повномасштабного вторгнення:

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танків ‒ 5551 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 10340 (+28) од;

артилерійських систем – 7909 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10361 (+13) од;

спеціальна техніка ‒ 1124 (+3).

Водночас кількість знищених гелікоптерів (324) та літаків (323), засобів ППО (600), РСЗВ (910),кораблів і катерів (22), а також підводних човнів (1) і крилатих ракет (1567) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, росіяни атакували і штурмували сьогодні майже по всіх напрямках, протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення, при цьому особливо напружено було на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Збройні сили України 29 листопада продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Нашим захисникам вдалось просунутись вперед. Крім того, вони перекидають штурмові групи.

Загарбники значно збільшили активність на фронті, задіяли бронетехніку.

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