Знищено багато окупантів та техніки, чотирьох рашистів взято в полон.

Російські окупаційні війська минулої доби, 28 листопада, значно збільшили активність на фронті, задіяли бронетехніку.

Про це командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив в своєму Telegram-каналі. На Таврійському напрямку окупанти завдали 17 авіаударів, 4 ракетних удари, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 1006 артобстрілів.

Тарнавський зазначає, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

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"Загальні втрати ворога склали 639 осіб. Ще 4 окупанти здалися в полон. Знищено 48 одиниць військової техніки. Зокрема, 4 танки, 7 ББМ, 4 артилерійських системи, 22 БпЛА, 9 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та ще 1 важливий об’єкт ворога. Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено", - повідомив він.

При цьому бригадний генерал зазначає, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни (ISW), Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку.

Військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що за останні кілька днів українські війська досягли невизначеного успіху на захід від Роботиного в напрямку Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Новопрокопівки.

Раніше Тарнавський розповідав, що російські загарбники дві доби поспіль менше використовують безпілотники-камікадзе.

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