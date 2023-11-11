Наші війська атакували біля чотирьох населених пунктів.

Збройні сили України здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області 10 листопада.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни з посиланням на російського "воєнкора", наші захисники атакували поблизу Пойм (10 км на південний схід від Херсона), Піщанівки, Підстепного та Кринок.

Згідно з іншими російськими джерелами, прогалини в протиповітряній обороні окупантів дозволяють українським силам діяти ударно-тактичною авіацією на фронті біля Кринок.

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Також вказується, що український ракетний удар по Скадовську Херсонської області 9 листопада був по 126-му військовому управлінню Слідчого комітету РФ. За словами джерела, дві українські ракети HIMARS влучили в будівлю під час наради, убивши вісім-десять російських офіцерів і військовослужбовців. Серед них був виконувач обов’язків начальника 126-го військового слідчого управління.

Війна в Україні - бої на лівому березі Херсонської області

За даними аналітиків, російському військовому командуванню може бути важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній частині Херсонській області. Це пов'язано з дефіцитом особового складу й потребою одночасно оборонятися в західній частині Запорізької області та підтримувати наступальні дії на сході України.

При цьому нещодавно на лівобережжі Херсонщини вперше помітили бронемашини ЗСУ. Російські воєнкори повідомляють про різну кількість БТР, які наші військові змогли переправити на лівий берег.

Водночас ворог не припиняє жахливі обстріли правого берега Херсонської області. Постійно є загиблі та поранені.

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