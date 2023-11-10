Українська нація має безпрецедентний рівень воєнного досвіду, і переважна більшість – це цивільні, що раптом опинилися посеред бойових дій.

Через повномасштабне вторгнення росіян майже половина українців мають досвід перебування в зоні ведення бойових дій. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Інституту соціології НАН України і наданого УНІАН.

Так, опитування показало, що досвід перебування в зоні бойових дій у тій чи іншій ролі мають 44% опитаних українців.

У стресовому емоційному стані високого рівня зараз зізнаються 10% опитаних. Підвищений рівень стресу мають 21% респондентів. Решта 69% "демонструють нормальний рівень психологічного дистресу", тобто стану.

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Зазначається, що традиційно головними ресурсами протидії стресу є спілкування поза основною роботою, дозвілля та робота. І якщо у спілкуванні з близькими дійсно проблем немає, то потреба в дозвіллі й роботі задовольняється набагато гірше, кажуть соціологи.

Довідково. Опитування було проведено по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 6-10 жовтня 2023 року за методом mixed mode із застосуванням Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) для рекрутинга респондентів та Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) для відповідей респондентів за основним блоком анкети. Фінальна вибірка складає 2767 респондентів у віці від 18 до 69, які користуються смартфоном (орієнтовно – 74% дорослого населення України) і зараз перебувають в Україні. Похибка вибірки з довірчою імовірністю 0,95 та врахуванням дизайн-ефекту становить ±2,1%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 9,5%.

Інші нещодавні опитування в Україні

Як писав УНІАН, понад 60% українців вважають, що країна може вступити до Євросоюзу менш як за 10 років. Згідно з отриманими результатами опитування, п’ята частина українців - 20,6% переконані, що Україна вступить до ЄС за два роки.

Також ми розповідали, що в Україні поменшало поціновувачів Сталіна. Тільки 9% українців вважають, що Сталін був великим вождем. В той же час 72% так не вважають, а ще 18% вагаються.

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