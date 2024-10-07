Понад тисяча окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони знищили 1160 загарбників, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 661 630. Крім того, Сили оборони продовжують знищувати ворожу техніку, зокрема:
- танків ‒ 8933 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31);
- артилерійських систем – 19156 (+64);
- РСЗВ – 1223 (+7);
- засоби ППО ‒ 972 (+2);
- літаків – 368 (+0);
- гелікоптерів – 328;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65);
- крилаті ракети ‒ 2615 (+2);
- кораблів/катерів ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1.
Крім того, українські захисники знищили 26 102 (+96) одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3364 (+1) одиниці спеціальної техніки окупантів.
Російсько-українська війна: інші важливі новини
За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, Росія продовжує зазнавати відчутних втрат на Покровському напрямку. Протягом року свого наступу тут окупанти втратили щонайменше п'ять дивізій.
Тим часом у Криму після атаки безпілотників горить найбільша нафтобаза на тимчасово окупованому півострові. Загалом же у Криму два таких термінали, другий розташований у Севастополі.