ЗСу продовжують нищити загарбників/ фото facebook.com/UALandForces

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони знищили 1160 загарбників, повідомили в Генштабі ЗСУ.   

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 661 630. Крім того, Сили оборони продовжують знищувати ворожу техніку, зокрема: 

  • танків ‒ 8933 (+14);
  • бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31);
  • артилерійських систем – 19156 (+64);
  • РСЗВ – 1223 (+7);
  • засоби ППО ‒ 972 (+2);
  • літаків – 368 (+0);
  • гелікоптерів – 328;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65);
  • крилаті ракети ‒ 2615 (+2);
  • кораблів/катерів ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1.

Крім того, українські захисники знищили 26 102 (+96) одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3364 (+1) одиниці спеціальної техніки окупантів. 

Відео дня
Понад тисяча окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, Росія продовжує зазнавати відчутних втрат на Покровському напрямку. Протягом року свого наступу тут окупанти втратили щонайменше п'ять дивізій

Тим часом у Криму після атаки безпілотників горить найбільша нафтобаза на тимчасово окупованому півострові. Загалом же у Криму два таких термінали, другий розташований у Севастополі.

Вас також можуть зацікавити новини: