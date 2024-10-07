Понад тисяча окупантів за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Також українські захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Російсько-українська війна триває й протягом минулої доби Сили оборони знищили 1160 загарбників, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 661 630. Крім того, Сили оборони продовжують знищувати ворожу техніку, зокрема:

танків ‒ 8933 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 17710 (+31);

артилерійських систем – 19156 (+64);

РСЗВ – 1223 (+7);

засоби ППО ‒ 972 (+2);

літаків – 368 (+0);

гелікоптерів – 328;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65);

крилаті ракети ‒ 2615 (+2);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1.

Крім того, українські захисники знищили 26 102 (+96) одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3364 (+1) одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Російсько-українська війна: інші важливі новини

За даними аналітиків з Інституту вивчення війни, Росія продовжує зазнавати відчутних втрат на Покровському напрямку. Протягом року свого наступу тут окупанти втратили щонайменше п'ять дивізій.

Тим часом у Криму після атаки безпілотників горить найбільша нафтобаза на тимчасово окупованому півострові. Загалом же у Криму два таких термінали, другий розташований у Севастополі.

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