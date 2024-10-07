Тільки з 6 вересня 2024 року російські війська втратили в Покровському районі 25 танків і 59 бронемашин (приблизно два батальйони механізованої техніки).

Росіяни на Покровському напрямку за рік втратили щонайменше п'ять дивізій бронемашин і танків, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"4 жовтня користувач X, який відстежує візуально підтверджені втрати російської техніки та обладнання в Україні, підтвердив, що російські війська втратили 1 830 одиниць важкої техніки в Покровському районі з 9 жовтня 2023 року... Під час наступальних операцій у Покровському районі російські війська втратили загалом 539 танків (приблизно півтори дивізії) і 1020 бойових машин піхоти (приблизно чотири-п'ять мотопіхотних дивізій), водночас українські війська знищили 381 танк і 835 бронемашин", - ідеться у звіті.

Крім того, за його даними, російські війська також втратили 26 машин піхоти, 22 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 11 буксируваних артилерійських систем і 92 неброньовані вантажівки. При цьому з 6 вересня 2024 року росіяни втратили в Покровському районі 25 танків і 59 бронемашин (приблизно два батальйони механізованої техніки).

Відео дня

Водночас аналітики ISW зазначають, що оскільки не всі втрати російської техніки візуально задокументовані, то фактична кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, набагато вища:

"З жовтня 2023 року російські війська просунулися всього на 40 км на авдіївсько-покровському операційному напрямку, і втрата понад п'яти дивізій техніки заради таких тактичних успіхів не може тривати нескінченно без фундаментальних змін у здатності Росії забезпечувати свою війну ресурсами".

Як зазначають в ISW, у довгостроковій перспективі Росії, ймовірно, буде складно адекватно забезпечувати свої частини бойовою технікою без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів оборонного промислового виробництва, чого президент Росії Володимир Путін досі намагався уникати.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 6 жовтня загальні втрати Росії в Україні становили близько 660 тисяч 470 осіб особового складу.

За даними військового аналітичного сайту Oryx, за всю війну Росія втратила приблизно три бойові броньовані машини на одну українську.

Аналітики з Королівського інституту об'єднаних служб, що займається військовими дослідженнями, підрахували, що за нинішнього рівня втрат і темпу виробництва в РФ, найімовірніше, росіяни вичерпають свої запаси броньованих бойових машин до 2026 року.

Вас також можуть зацікавити новини: