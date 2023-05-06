Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує для Тайвань пакет озброєння на суму 500 мільйонів доларів за прискореною процедурою, яка використовувалася для прискорення поставок озброєння в Україну.
До пакета увійдуть існуючі запаси американського озброєння або допоміжного обладнання відповідно до так званих президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (Presidential drawdown Authority), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.
"Використання прискореної процедури дозволить США обійти нерідко тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєння, що призвело до того, що, за даними законодавців, в країні накопичилося озброєння на суму 19 мільярдів доларів, поставки якого були схвалені, але не поставлені на Тайвань", - пише Bloomberg.
Конгрес уповноважив адміністрацію Байдена використовувати запаси озброєнь на суму до 1 мільярда доларів для Тайваня відповідно до закону про дозвіл на національну оборону 2023 року, і законодавці скаржилися, що адміністрація не поспішає реалізувати ці повноваження.
Офіційний представник Міністерства оборони США підполковник Мартін Майнерс заявив, що в минулому році був використаний механізм Presidential Drawdown Authority, "щоб надати життєво важливу допомогу в сфері безпеки для підтримки самооборони Тайваню". Підхід адміністрації продовжує "узгоджуватися з давньою політикою США, викладеною в законі про відносини з Тайванем", - сказав Майнерс.
Як зазначає агентство, адміністрація Байдена і союзники США все частіше висловлюють стурбованість темпами військової модернізації Китаю і попереджали, що керівництво країни хоче, аби її Збройні сили були готові до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це заявляли міністр оборони Ллойд Остін і директор національної розвідки Авріл Гейнс.
У Bloomberg припускають, що цей крок може розлютити владу Китаю і підірвати зусилля президента Джо Байдена з відновлення стабільних контактів з Пекіном.
Також повідомляється, що США просили про організацію зустрічі Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу в кулуарах форуму в Сінгапурі в червні.
Протистояння США і Китаю через Тайвань - що відомо
"Закон про відносини з Тайванем" був ухвалений 10 квітня 1979 року Конгресом США для підтримки Тайваня, серед іншого, законом передбачені зобов'язання Вашингтона щодо гарантування безпеки Тайваню.
Тайванське питання є одним з найчутливіших у відносинах між США і Китаєм, оскільки Пекін вважає Тайвань своєю провінцією.
У серпні 2022 року між КНР і Сполученими Штатами посилилася напруга через візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін визнав це порушенням свого суверенітету і провів біля Тайваню масштабні військові навчання.
Також китайська армія із залученням авіації і флоту проводила навчання навколо Тайваню у квітні цього року. Тоді стало відомо, що Тайвань планує закупити у Сполучених Штатів до 400 протикорабельних ракет наземного базування Harpoon.