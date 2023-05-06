Адміністрація Джозефа Байдена і союзники США все більше висловлюють стурбованіть темпами військової модернізації Китаю.

Адміністрація президента США Джозефа Байдена готує для Тайвань пакет озброєння на суму 500 мільйонів доларів за прискореною процедурою, яка використовувалася для прискорення поставок озброєння в Україну.

До пакета увійдуть існуючі запаси американського озброєння або допоміжного обладнання відповідно до так званих президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (Presidential drawdown Authority), повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела.

"Використання прискореної процедури дозволить США обійти нерідко тривалий процес укладання контрактів і виробництва озброєння, що призвело до того, що, за даними законодавців, в країні накопичилося озброєння на суму 19 мільярдів доларів, поставки якого були схвалені, але не поставлені на Тайвань", - пише Bloomberg.

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Конгрес уповноважив адміністрацію Байдена використовувати запаси озброєнь на суму до 1 мільярда доларів для Тайваня відповідно до закону про дозвіл на національну оборону 2023 року, і законодавці скаржилися, що адміністрація не поспішає реалізувати ці повноваження.

Офіційний представник Міністерства оборони США підполковник Мартін Майнерс заявив, що в минулому році був використаний механізм Presidential Drawdown Authority, "щоб надати життєво важливу допомогу в сфері безпеки для підтримки самооборони Тайваню". Підхід адміністрації продовжує "узгоджуватися з давньою політикою США, викладеною в законі про відносини з Тайванем", - сказав Майнерс.

Як зазначає агентство, адміністрація Байдена і союзники США все частіше висловлюють стурбованість темпами військової модернізації Китаю і попереджали, що керівництво країни хоче, аби її Збройні сили були готові до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це заявляли міністр оборони Ллойд Остін і директор національної розвідки Авріл Гейнс.

У Bloomberg припускають, що цей крок може розлютити владу Китаю і підірвати зусилля президента Джо Байдена з відновлення стабільних контактів з Пекіном.

Також повідомляється, що США просили про організацію зустрічі Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу в кулуарах форуму в Сінгапурі в червні.

Протистояння США і Китаю через Тайвань - що відомо

"Закон про відносини з Тайванем" був ухвалений 10 квітня 1979 року Конгресом США для підтримки Тайваня, серед іншого, законом передбачені зобов'язання Вашингтона щодо гарантування безпеки Тайваню.

Тайванське питання є одним з найчутливіших у відносинах між США і Китаєм, оскільки Пекін вважає Тайвань своєю провінцією.

У серпні 2022 року між КНР і Сполученими Штатами посилилася напруга через візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Пекін визнав це порушенням свого суверенітету і провів біля Тайваню масштабні військові навчання.

Також китайська армія із залученням авіації і флоту проводила навчання навколо Тайваню у квітні цього року. Тоді стало відомо, що Тайвань планує закупити у Сполучених Штатів до 400 протикорабельних ракет наземного базування Harpoon.

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