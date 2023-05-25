Здебільшого новий пакет військової допомоги складатиметься з боєприпасів.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на загальну суму до 300 мільйонів доларів.

Як зазначає Reuters, очікується, що про нього оголосять у п'ятницю, 26 травня 2023 року. Однак інші джерела повідомили агентству, що зробити це можуть і після вихідних, які присвячені Дню памʼяті в США.

"Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії", – йдеться в матеріалі.

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Військова допомога Україні: важливі новини

Фінляндія направляє Україні 16-й пакет військової допомоги сумою на 109 мільйонів євро. До нього увійде зенітне озброєння, боєприпаси та інше обладнання. Про конкретні найменування повідомляти не стали для забезпечення безпеки поставки.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що виділення пакету військової допомоги Україні погодили на "Рамштайні". За його словами, йдеться про підтримку на 65 мільярдів доларів.

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