Разом з кардиналом перебували ще три людини.

Кардинал Конрад Краєвський перебуває з візитом в Україні. Посланник Папи Римського потрапив під обстріл під час поїздки в Запорізьку область

Про це повідомляє видання Vatican News.

Відзначається, що мікроавтобус привіз допомогу жителям сіл поруч з лінією фронту, куди приїжджають тільки військові. Гуманітарний вантаж успішно доставили в першу точку на маршруті, але біля другої - потрапила під обстріл.

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"Вперше в житті я не знав, куди бігти ... тому що недостатньо просто бігти, потрібно знати куди..." – розповів Конрад Краєвський.

Разом з кардиналом перебували ще три людини, а саме католицький та протестантський єпископи, а також військовий у супроводі. В результаті обстрілу російськими окупантами ніхто не постраждав.

Після атаки загарбників посланець Папи Римського "може тільки молитися", повторюючи лише одну фразу: "Ісусе, на Тебе надіюся!"

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 Вересня Папа Римський Франциск закликав не звикати до війни І сказав, що думає про "дорогу Україну" .

За його словами, державам "морально прийнятно" постачати зброю Україні, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

Також його запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує "червона лінія", після якої вона може відмовитися від переговорів. На що він закликав не виключати діалог.

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