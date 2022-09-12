Раніше він говорив, що через проблеми зі здоров'ям він не зможе поїхати до Києва.

Папа Римський Франциск відправиться в Казахстан. Його поїздка запланована на 13-15 вересня. Він вже закликав віруючих молитися про його подорож.

Про це повідомляє VatikanNews.

Папа Римський їде в Казахстан для участі в VII з'їзді лідерів світових і традиційних релігій, який пройде в Нур-Султані 14-15 вересня.

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"Це буде можливість зустрітися з багатьма релігійними представниками і поспілкуватися як брати і сестри, натхнені нашим спільним прагненням до миру, миру, якого жадає наша планета", - заявив він, виступаючи перед натовпом на площі Святого Петра.

Зовсім недавно Папа Римський говорив, що не може відвідати Україну, а також РФ. Він повідомляв, що не планує такі поїздки через проблеми зі здоров'ям після візиту до Канади. Лікар радив йому почекати з подорожами і поберегти сили для поїздки в Казахстан.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Папа Римський у День Незалежності України назвав дочку Дугіна "невинною жертвою війни".

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