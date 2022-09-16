Папу Римського запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує "червона лінія", після якої вона може відмовитися від переговорів.

Папа Римський Франциск заявив, що державам "морально прийнятно" постачати зброю Україні, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агентство Reuters.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним… Самооборона – це не тільки закон, але й прояв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той не любить. Хто (щось) захищає, любить", – сказав він.

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Папу Римського запитали, чи повинна Україна вести переговори з країною, яка напала на неї, і чи існує "червона лінія", після якої вона може відмовитися від переговорів.

"Це важко, але від цього не варто відкидати. Я б не виключав діалогу з будь-якою силою, яка воює, навіть якщо з агресором... Інколи доводиться вести такий діалог. Він пахне (Франциск використав італійське слово "puzza" (запах або сморід), що в розмовній мові відповідає англійському "затиснути ніс"), але це потрібно робити", – сказав він.

Напередодні Франциск попередив релігійних лідерів різних віросповідань, що релігію не можна використовувати для виправдання "зла" війни, ймовірно, маючи на увазі Російську православну церкву, яка підтримала президента РФ Володимира Путіна під час неспровокованого повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у Ватикані назвали приблизну дату візиту Папи Римського в Україну.

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