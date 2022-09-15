Понтифік просить допомагати тому, хто страждає.

Папа Римський Франциск закликав не звикати до війни і сказав, що думає про "дорогу Україну" .

Про це понтифік повідомив під час святої меси, яку відслужив у Казахстані, інформує Vatican News.

"Думаю про численні місця, які страждають від війни, насамперед, про дорогу Україну. Не звикаймо до війни, не мирімося з її невідворотністю. Допомагаймо тому, хто страждає, наполягаймо на тому, щоби по-справжньому докладалися зусилля для досягнення миру", - промовив він.

Відео дня

Папа також зазначив, що з тривогою довідався про те, що спалахнули нові вогнища напруження в Кавказькому регіоні.

"І далі молімося за те, щоб також і на цих територіях мирне врегулювання та згода взяли верх над розбратом, і щоб світ навчився будувати мир, також обмеживши гонку озброєнь і, перетворюючи величезні воєнні видатки в конкретну допомогу населенню", - сказав Франциск.

Як писав УНІАН, раніше Папа Франциск раніше оголосив про плани відвідати Україну і Росію для розвитку діалогу між двома країнами.

Також Папа Франциск звернувся із промовою, присвяченою півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі і звільнити полонених.

При цьому, він сказав, що вбита в Москві дочка російського пропагандиста Олександра Дугіна - Дарёя Дугіна стала жертвою війни.