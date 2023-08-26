Україна продовжує контрнаступ, але їй доводиться боротися з добре укріпленою російською обороною. Український посол у Німеччині вважає, що знає причину цього.

Нерішуча військова підтримка з боку західних партнерів стала однією з причин нинішніх складнощів, з якими стикається український контрнаступ.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, пише Merkur. За його словами, у підготовлених українських бригад зараз багато західної зброї та боєприпасів.

"У Росії був час забарикадуватися. На підготовку і оснащення українських бригад, ударних бригад пішло дуже багато часу", - сказав Макєєв.

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Він також згадав про дебати у Німеччині про постачання бронетранспортерів і зенітних комплексів.

Україна не має суверенітету в повітрі над своєю територією, тому поставка винищувачів F-16 так важлива, заявив Макєєв.

Що стосується німецьких крилатих ракет Taurus, Макєєв заявив, що ведуться "дуже прагматичні і предметні переговори" з федеральним урядом Німеччини.

На питання про можливі мирні переговори з Росією Макєєв відповів: "Мова йде про знищення, а Росія і, на жаль, російський народ в цілому, не хочуть бачити ніякої України, і в цьому контексті ви не вступаєте в розмову з готовністю йти на компроміс".

За його словами, це життєво необхідно для виживання України. "Багато партнерів тепер це зрозуміли, і на нас немає тиску, щоб ми почали розмовляти з Росією зараз", - сказав Макєєв.

Контрнаступ України - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше на тлі критики українського контрнаступу, що посилилася на міжнародному рівні, який нібито просувається "занадто повільно", міністр оборони України підкреслив, що "все йде за планом". За його словами, всі, хто був залучений до його підготовки, знають про це.

Секретар РНБО Олексій Данілов також підкреслив, що контрнаступ українських військ відбувається за затвердженим планом і в той спосіб, який дозволяє зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими.

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